Тление усилилось под плитами дома на улице Генерала Тюленева в Москве

Тление стало сильнее под плитами дома на улице Генерала Тюленева в столице, где 4 мая произошел взрыв, на место выехали пожарные, сообщает SHOT .

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека. Горожан разместили в ПВР.

Пожарные сейчас не могут приступить к тушению, так как для данной работы нужно разбирать конструкции здания.

Ранее Дептранс Москвы заявил, что на улице Генерала Тюленева сохраняются перекрытия для движения транспорта. Автолюбителей попросили объезжать закрытый участок дороги через улицу Теплый Стан.