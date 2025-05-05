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Перекрытия сохраняются на улице Генерала Тюленева в Москве после взрыва

В районе места ЧП на улице Генерала Тюленева в Москве сохраняются перекрытия для движения транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса.

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.

Водителей попросили объезжать данный участок через улицу Теплый Стан.

На месте перекрытия дежурит экипаж «Дорожного патруля» ЦОДД. Его сотрудники регулируют движение транспорта и помогают водителям объехать закрытый участок.