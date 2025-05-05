сегодня в 04:57

Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон

Тела погибших при пожаре в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве, сняли с окон, сообщает РИА Новости .

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.

Эвакуированных жильцов дома разместили в ПВР. В пункте временного размещения работают волонтеры, у здания школы дежурит скорая.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован.