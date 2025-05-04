МЧС: пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь пожара составила 100 квадратные метров.
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в девятиэтажном доме.
Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними.
По официальной информации, в результате пожара погибли два человека. Среди пострадавших есть двое детей.