МЧС: пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара составила 100 квадратные метров.

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в девятиэтажном доме.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними.

По официальной информации, в результате пожара погибли два человека. Среди пострадавших есть двое детей.