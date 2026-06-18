Дом на 107 квартир построят в Басманном районе Москвы по реновации

В столице согласован проект многоквартирного дома для реализации программы реновации по адресу: улица Бакунинская, земельный участок 77/3, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект предполагает возведение двухсекционного жилого здания переменной этажности. Оно появится на свободном земельном участке, площадь застройки составит около 940 кв. м. В новостройке запроектировано 107 квартир общей площадью 7,3 тыс. кв. м», — сказал Щербаков.

На первом этаже проектом предусмотрены нежилые помещения общей площадью 307 «квадратов». После ввода дома в эксплуатацию предприниматели смогут открыть здесь магазины, кофейни, салоны красоты и другие предприятия общественной инфраструктуры.

Вестибюли жилых секций будут расположены на одном уровне с землей — без ступеней и перепадов. Это позволит маломобильным жильцам, в том числе пожилым людям и родителям с детскими колясками, комфортно и беспрепятственно проходить в местах общего пользования. На первом этаже оборудуют комнаты консьержей и колясочные.

Проект также предусматривает благоустройство и озеленение придомовой территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых горожан.

Вся информация о реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что на западе мегаполисе по реновации расселили уже 145 домов старого жилого фонда.

Москва — один из лидеров среди регионов РФ по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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