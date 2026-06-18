Ставка вниз, кредиты — нет: что изменится после решения ЦБ 19 июня

Даже если Банк России снизит ключевую ставку на заседании 19 июня, россиянам не стоит рассчитывать на быстрое удешевление кредитов. При этом могут появиться новые возможности для вкладчиков, ипотечных заемщиков и инвесторов, сообщил РИАМО коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский.

Снижение ключевой ставки само по себе не решит накопившиеся проблемы экономики и не приведет к резкому удешевлению заемных средств, считает эксперт.

По его словам, сегодня бизнес продолжает работать в условиях высокой стоимости денег, а банки сталкиваются с повышенными рисками кредитования. Если раньше высокие ставки частично компенсировали эти риски, то теперь они сохраняются, а в некоторых случаях даже усиливаются.

«Вряд ли стоит ожидать резкого снижения ставок по кредитам. Стоимость фондирования для банков остается высокой, пассивы по-прежнему дорогие, и изменение ключевой ставки на полпроцента или даже на процентный пункт не приведет к быстрому удешевлению денег в экономике», — отметил Богинский.

Эксперт также обратил внимание на возможные изменения в поведении вкладчиков. По мере снижения доходности депозитов часть россиян может начать искать альтернативные способы сохранения и приумножения капитала.

По его словам, часть средств может перейти на фондовый рынок, в облигации, корпоративные долговые инструменты, а также в краудлендинг и инвестиции в реальный бизнес.

Одним из наиболее заметных позитивных эффектов снижения ставки может стать ситуация на ипотечном рынке. Для заемщиков, которые оформляли ипотеку в 2024–2025 годах по высоким ставкам, в будущем могут появиться более выгодные программы рефинансирования.

«В такой ситуации имеет смысл обратиться в свой банк и уточнить возможность пересмотра условий кредитования. Вероятность появления более доступных программ рефинансирования действительно может вырасти», — подчеркнул эксперт.

При этом существенного ускорения инфляции из-за умеренного снижения ставки Богинский не ожидает. По его мнению, инвестиционная активность остается сдержанной, а кредиты не становятся значительно дешевле, поэтому сильного инфляционного эффекта в текущих условиях не будет.

Еще одним возможным последствием может стать некоторое ослабление рубля. Однако для экспортно ориентированных компаний такой сценарий способен оказаться выгодным.

Как пояснил эксперт, предприятия, получающие выручку в иностранной валюте, смогут получать больше рублей при конвертации экспортных доходов, тогда как значительная часть их расходов останется рублевой. Это может положительно сказаться на финансовых результатах бизнеса.

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