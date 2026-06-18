Забор упал на беременную и сломал ей лопатку в Нижнем Новгороде

Следователи начали процессуальную проверку по факту травмирования беременной в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

В ходе мониторинга СМИ следователи нашли публикацию о том, что около одного из стройобъектов в городе на женщину упало ограждение. Пострадавшая травмирована.

Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

Как написали в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в ВК, ЧП произошло в районе стройки метро на Сенной. Горожанка шла на работу у дома на Радужной, и вдруг ей на спину рухнула какая-то незакрепленная конструкция.

Пострадавшая упала и ощутила в теле резкую боль. После этого она позвонила мужу, а пока ждала его, то наблюдала, как строители стали крепить ограждения.

Горожанка рассказала, что от выкидыша ее спас рост. Рентген беременной делать нельзя. Но медики предполагают, что у нее перелом лопатки.

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