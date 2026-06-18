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Школьница в Липецкой области подобрала гранату на улице и чуть не лишилась руки

Школьница в Липецкой области принесла домой найденную ручную гранату и вырвала чеку. Прогремел взрыв, в результате которого девочка получила серьезные травмы руки, сообщает Mash .

13-летняя школьница нашла ручную гранату на улице. Она решила принести ее домой, чтобы хорошенько изучить. В квартире девочка попыталась извлечь кольцо из чеки. После этого раздался взрыв.

Пострадавшая получила тяжелую травму левой кисти и множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей. Ее срочно доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы.

Сейчас медики пытаются спасти кисть.

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