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Врачи спасли пациентку, которая впала в кому на операции в московской клинике

Женщина, впавшая в состояние клинической смерти во время операции в московской клинике пластической хирургии, была спасена врачами, сообщает «112» .

По предварительным данным, пациентка пришла на подтяжку лица. Перед операцией ее самочувствие резко ухудшилось.

Ранее отмечалось, что она впала в кому прямо в операционном блоке во время медицинских манипуляций.

Специалисты выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

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