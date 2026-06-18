Пациент впал в кому на операции в московской клинике пластической хирургии
В столичной клинике пластической хирургии пациент впал в состояние клинической смерти во время операции, сообщает РЕН ТВ.
Состояние пациента резко ухудшилось во время медицинских манипуляций.
В настоящий момент специалисты выясняют все детали и обстоятельства случившегося в медцентре.
Ранее на данную клинику поступали жалобы от других пациентов. Они говорили о некачественном оказании услуг.
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