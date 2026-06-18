Закон о квотировании рабочих мест для матерей-героинь приняли в Подмосковье

«Мы расширяем перечень граждан, для которых работодатели со штатной численностью свыше 100 человек обязаны квотировать рабочие места. В этот список войдут две новые особо почитаемые категории, те, кто ежедневно совершает родительский подвиг», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что региональный парламент уделяет пристальное внимание вопросу демографии. Так, в Подмосковье положена выплата за рождение третьего и последующего ребенка в 300 тыс. рублей для родителей до 35 лет, а также ряд других льгот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас в Подмосковье живет свыше 1 млн 200 тыс. семей и почти каждая десятая — многодетная. С 2012 года их число выросло более чем в 4 раза.

«Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них. В Подмосковье 116 тыс. многодетных семей. Сейчас практически каждый четвертый ребенок воспитывается в таких семьях. Нам очень приятно, что количество многодетных у нас растет. Со своей стороны мы считаем важным оказывать им поддержку и внимание», — добавил Воробьев.

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