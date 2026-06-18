Возгорание в торговом центре «Белая дача» ликвидировано
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в торговом центре «Белая дача» в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
В четверг утром обломки беспилотников рухнули на здание ТЦ, после чего произошло возгорание кровли.
Прибывшие на вызов специалисты оперативно ликвидировали пожар площадью 25 кв. м.
К ликвидации возгорания на кровле ТЦ привлекалось 20 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что силы ПВО прошедшей ночью и утром отражали атаку беспилотников на Подмосковье.
Глава региона отметил, что в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения зданий и пожары.
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