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Возгорание в торговом центре «Белая дача» ликвидировано

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в торговом центре «Белая дача» в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг утром обломки беспилотников рухнули на здание ТЦ, после чего произошло возгорание кровли.

Прибывшие на вызов специалисты оперативно ликвидировали пожар площадью 25 кв. м.

К ликвидации возгорания на кровле ТЦ привлекалось 20 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что силы ПВО прошедшей ночью и утром отражали атаку беспилотников на Подмосковье.

Глава региона отметил, что в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения зданий и пожары.

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