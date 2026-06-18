Оперная студия в Подольске завершила сезон камерным концертом

В программе вечера прозвучали сочинения Чайковского, Рахманинова, Танеева, Аренского, Верстовского, Даргомыжского, Форе, Делиба, Верди и Моцарта. Солисты студии исполнили известные произведения в собственных трактовках и между номерами рассказывали зрителям о фактах из жизни композиторов. За роялем выступила Татьяна Солодячок, студией руководит Дарья Вуйчик.

«Дольче Воче» — один из старейших коллективов ДК «Октябрь». С 2016 года его возглавляет оперная певица, коренная подольчанка Дарья Вуйчик — выпускница РАТИ-ГИТИС, лауреат международных конкурсов. Она стажировалась в Италии, участвовала в проектах фонда Елены Образцовой и в 2018 году дебютировала в Бетховенском зале Большого театра. При ней коллектив сосредоточился на постановке оперных сцен и полноценных спектаклей.

Концертмейстер Татьяна Солодячок работает в ДК «Октябрь» с 1979 года и неоднократно становилась лучшим концертмейстером округа. Девиз студии — «Опера — это интересно!». Новый творческий сезон коллектив откроет в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.