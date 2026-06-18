В Щелкове завершат благоустройство Центрального парка к августу

Готовность Центрального парка в Щелкове превысила 75%, открытие обновленного пространства запланировано на конец августа 2026 года. Работы ведутся на территории площадью 15,5 гектара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке продолжается обустройство дорожно-тропиночной сети и центральной аллеи. Полностью готовы спортивные и воркаут-зоны: установлены тренажеры и ограждения, подготовлены площадки для волейбола. Специалисты монтируют современное освещение и камеры системы «Безопасный регион».

На месте бывшей площадки «Сказка» создают новое детское пространство с песочницей и теневыми навесами. Завершаются работы в детском автогородке. Перед сценой укладывают плитку и обустраивают ливневую систему. Центральным элементом станет протяженная набережная вдоль Клязьмы с пирсами и зонами отдыха.

В парке также появятся событийная площадь с навесом, качелями и цветником, площадка для выгула собак, современные детские и спортивные зоны, велодорожка и территория для аттракционов.

«В рамках народной программы «Единой России» продолжается преображение Центрального парка — одного из самых любимых мест отдыха в Щелкове. Особое внимание уделяем природе. Санитарную очистку сухостоя проводили под контролем дендрологов. Обновленный парк останется зеленым и безопасным. Уже начали высаживать новые молодые деревья и кустарники», — сказал глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Открытие обновленного парка запланировано на конец августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.