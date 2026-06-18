В Подольске обновляют детские площадки на трех улицах

Детские игровые площадки модернизируют в городском округе Подольск в рамках профильной программы. Новые зоны отдыха появятся на улицах Советской, Свердлова и 50 лет ВЛКСМ, открыть их планируют в конце июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведут по программе «Замена и модернизация детских игровых площадок». Все конструкции соответствуют современным требованиям безопасности, покрытие выполнят из резиновой крошки для амортизации при падениях.

На улице Советской, 35/33 обустраивают площадку площадью 100 квадратных метров. Здесь установят качалку, качели и игровой комплекс, по периметру засеют газон.

Параллельно асфальтируют территорию на улице Свердлова у домов 13 и 15, а также на улице 50 лет ВЛКСМ, 8. Новая игровая зона площадью 200 квадратных метров будет включать качалку-балансир, многофункциональный спортивный комплекс, качели с двумя подвесами и игровой комплекс. Вокруг площадки также обустроят газон. Открытие объектов запланировано на последние дни июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.