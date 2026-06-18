Повреждения и пожары: Московская область подверглась массовой атаке БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Зафиксированы повреждения зданий и пожары, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами, а также две балконные плиты. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей эвакуируют.

В Электростали обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома в деревне Степаново. Женщина получила легкое ранение плеча и от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы. Также в Электростали на улице Радио от падения обломков загорелся автомобиль — возгорание уже локализовано, пострадавших нет.

В Люберцах зафиксировали несколько падений обломков. Повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне, пострадавших нет.

«Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра „Белая Дача“. Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — отметил губернатор Андрей Воробьев в мессенджере МАКС.

В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом в СНТ — разрушены строение и хозпостройки, пострадавших нет. В поселке Крюково обломки дронов рухнули на несколько дачных участков, повреждения уточняются.

В Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево из-за попадания БПЛА вспыхнули два дачных дома. Пожарные работают на месте, пострадавших нет.

На всех адресах сейчас продолжают работать сотрудники МЧС, правоохранители, медики и главы муниципалитетов.

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