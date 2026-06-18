В Шервудском лесу погиб 1200-летний дуб из легенд о Робин Гуде

В Шервудском лесу погиб знаменитый 1200-летний дуб Major Oak. Он был одним из старейших и крупнейших деревьев в Европе, сообщает The Guardian .

В этом году на дереве впервые не появилась молодая листва. Эксперты связывают это с чередой жарких и засушливых летних сезонов. Также среди причин гибели дерева называют активность туристов, которые постепенно уплотнили почву вокруг дерева, из-за чего она перестала пропускать влагу к корням.

Дерево с обхватом ствола около 11 м прославилось благодаря легендам о Робин Гуде. Ежегодно посмотреть на дуб приезжают тысячи посетителей.

Шервудский лес — национальный природный заповедник в Англии. Это место исторически связано с легендами о Робин Гуде — благородном предводителе лесных разбойников, который отдавал все награбленное бедным. Считается, что именно в дупле дуба Major Oak Робин Гуд и его банда спасались от тиранического шерифа Ноттингема.

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