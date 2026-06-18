«Он вспылил»: неадекват с пистолетом выкрикивал угрозы в храме на Урале

Мужчина пронес пистолет в храм Иннокентия Московского в Екатеринбурге. Он некорректно вел себя с прихожанками и сотрудниками, а на замечания ответил агрессией и угрозами, сообщает «Подъем» .

Настоятель храма отец Илья рассказал, что мужчина ранее уже приходил в церковь. Он нервничал и требовал внимания. Священнослужитель проводил с ним беседы, но мужчине этого было недостаточно.

Он приходил в другие разы, когда настоятеля не было, и общался с прихожанками. Вел себя некорректно. Отец Илья не исключил, что у мужчины могут быть какие-то отклонения.

«Когда несколько раз ему сделали замечание, он вспылил, достал оружие и стал угрожать», — отметил священник.

Накануне неадекват снова пришел в храм. Священнику даже пришлось разместить объявление о поиске добровольцев, которые могли бы дежурить у входа и приглядывать за мужчиной. Желающим пообещали «дать кадило для самообороны».

После случая с оружием в храме полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Пистолет, который нашли у мужчины, оказался пневматическим.

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