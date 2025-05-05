Стало известно, кто погиб в пожаре после взрыва газа на улице Генерала Тюленева

В квартире, где жила семья и произошел взрыв на улице Генерала Тюленева в столице, погибли хозяйка квартиры, воспитательница Наталья Т., и ее старший сын, сообщает aif.ru .

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека. Горожан разместили в ПВР. Утром 5 мая в доме усилилось тление.

Как поделились соседи погибших, младшего ребенка семьи они смогли спасти. Девочку увидели в щелке между перекосившейся дверью и стеной дома. Женщину пытались эвакуировать в том числе и спасатели, и ее обгоревший сосед. Но ее ногу передавило бетонной стеной, поэтому вытащить ее не удалось.

«Я видел, как она сгорела… Мне до сих пор не по себе. Ей никто не мог помочь. Ни я, ни пожарные. Мы все сделали все, что могли», — поделился сосед погибшей.

Соседи уточнили, что около двух недель назад горожанка проводила мужа служить на СВО. После ЧП у главы семьи остались двое детей. Кроме спасенной девочки, был еще средний сын, но, где он находился в момент взрыва, никто пока не знает. В квартире жила и мама погибшей. О ее судьбе также ничего неизвестно.