сегодня в 10:31

Службы аэропортов работают в усиленном режиме в Московском регионе

Для поддержки пассажиров при ограничениях в аэропортах в Московском регионе задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Утром в четверг аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

На месте в аэропортах работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах сейчас спокойная. Авиакомпании корректируют расписание вылетов и прилетов лайнеров.

Пассажирам раздают коврики и матрасы. Также для них работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой. Еще есть бесплатные комнаты матери и ребенка.

Температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах. Из-за сложившейся ситуации усилены справочно-информационные службы, кол-центры аэропортов.

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