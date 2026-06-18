Эксперт отметил заботу МАКС о борьбе с мошенниками и нежелательными контактами

Стоит отметить заботу МАКС о борьбе с мошенничеством и нежелательными контактами. В эпоху, когда телефонные и сетевые аферисты стали настоящим бедствием, наличие встроенных защитных механизмов трудно переоценить. Система верификации официальных аккаунтов помогает мгновенно отличить настоящий банк, магазин или госорганизацию от подделки. Об этом РИАМО сообщил IT-специалист.

По словам эксперта, подозрительные сообщения и попытки фишинга отслеживаются и блокируются, а пользователь получает предупреждения о рисках.

При этом, как отметил специалист, привязка к номеру телефона и проверенная инфраструктура усложняют создание фейковых профилей для обмана. Это особенно ценно для пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Возможность легко пожаловаться на спам и заблокировать навязчивые контакты дает пользователю реальный контроль над своим общением, добавил эксперт.

«С точки зрения IT, такие фильтры постоянно совершенствуются и обучаются распознавать новые схемы обмана. В результате МАКС создает более безопасную и спокойную цифровую среду. Когда вы доверяете платформе свою переписку, защита от мошенников становится не приятным бонусом, а необходимостью», — сказал специалист.

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