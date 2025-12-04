Окна заколочены, крики и стрельба: соседи рассказали про рехаб в Видном

По их словам, окна центра были заколочены изнутри, никто из соседей не видел, что происходит в здании рехаба. Также там очень часто менялись люди, в центр приезжали как молодые, так и более взрослые постояльцы, были и семейные пары. Часто пациенты рехаба выбегали на улицу покурить.

Окна в здании заколотили недавно. Некоторые из соседей рассказали, что с его территории доносились крики и даже был слышен взрыв. Медиков жители не видели.

Ранее силовики нагрянули в рехаб Антонова после того, как один из пациентов пожаловался на избиения. После проверки правоохранители задержали восьмерых сотрудников рехаба, в том числе его основателя — блогера Максима Антонова. Пострадали минимум четыре человека. Постояльцев заставляли принимать сильнодействующие препараты, при этом назначений медиков на них не было. Также женщин насиловали, а всех клиентов кормили просрочкой и сильно избивали.

