Насиловали женщин и кормили просрочкой: подробности жизни в рехабе «Антонов PRO»

Бывший постоялец реабилитационного центра «Антонов PRO» Евгений К. рассказал, что в учреждении издевались над людьми. По его словам, женщин насиловали, клиентов кормили просрочкой и сильно избивали, сообщает РЕН ТВ .

В день на содержание постояльцев уходило всего 12,5 тыс. рублей. При этом одну курицу делили на 40 человек. Администрация была в курсе происходящего.

Владелец рехаба Максим Антонов — это бизнесмен, он только зарабатывал деньги. По словам бывшего клиента, все, что он пропагандирует в Сети — ложь. Когда директор приезжал в учреждение, все клиенты должны были улыбаться под угрозой оказаться в подвале для избиения.

«Заранее были проведены планерки, на которых говорилось то, как нужно общаться с родителями. Но если вы скажете, что что-то не так — сразу разговор был прекращен. С этим дружком занимались непосредственно битой», — рассказал мужчина.

Он отметил, что избивать могли несколько раз. Били до такой степени, что после такого «воспитания» человек не мог ходить.

Ранее стало известно, что минимум 4 пациента пострадали от действий работников элитного реабилитационного цента «Антонов PRO» в Видном. Их морили голодом, пытали и избивали. Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения.

Данное учреждение рекламировали многие звезды, среди которых Нилетто, Тимати и Миша Литвин. Владелец рехаба Максим Антонов задержан после прилета из Таиланда. Сейчас он находится на допросе. Жена Антонова также работает в центре.

