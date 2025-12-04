Постояльцев рехаба в Видном заставляли пить сильнодействующие препараты

Постояльцев элитного рехаба-пыточной Максима Антонова, где людей должны были лечить от зависимостей, заставляли принимать сильнодействующие препараты, при этом назначений медиков на них не было, сообщает SHOT .

В учреждении находились постояльцы в возрасте от 19 до 75 лет, у некоторых диагностированы ВИЧ и гепатит. Они рассказали, что им запрещали мыться несколько недель, а также заставляли записывать положительные видео для родственников.

В центре еще работали волонтеры, которые сами там лечились. Предварительно, добровольцы издевались над новыми постояльцами.

Сейчас проверки начались в остальных рехабах сети «Антонов Pro», где были жалобы на зверские условия. Силовики проверяют учреждения Антонова в Домодедове, Подольске и деревне Малое Видное («СеРЦА»).

Ранее силовики нагрянули в рехаб Антонова после того, как один из пациентов пожаловался на избиения. После проверки правоохранители задержали восьмерых сотрудников рехаба, в том числе его основателя — блогера Максима Антонова. Пострадали минимум четыре человека.

