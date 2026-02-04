«Обгорел унитаз и парты в классе»: в Сети появились фото из школы в Красноярске

4 февраля в одной из школ Красноярска восьмиклассница напала на одноклассников с молотком, а также устроила пожар в туалете и классе, где проходил урок алгебры. Первые фото после происшествия в образовательном учреждении опубликовал Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что сначала восьмиклассница облила быстровоспламеняющейся жидкостью один из унитазов в уборной. На кадрах видно, что крышка унитаза полностью сгорела, а также сильно обгорел сливной бочек, а стена за ним сильно закоптилась.

После пожара в туалете девочка вошла в класс, где проходил урок алгебры. Она разлила жидкость по направлению к учительнице, а также на первые парты, после чего подожгла. На снимках видно, что в кабинете обгорела мебель: парты, стулья и частично сгорели жалюзи на одном из окон. Судя по всему, в панике дети убегали и сдвинули парты с мест, так как на фото они сдвинуты в стороны.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной нападения девочки на одноклассников мог стать буллинг: с ней никто не общался и в ее адрес часто звучали оскорбления. В итоге пять школьников и учительница пострадали. Состояние одного из несовершеннолетних оценивается как тяжелое, он получил 50% ожогов тела.

