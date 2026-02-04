Пять детей и учительница пострадали при нападении школьницы в Красноярске

Учительница пострадала во время нападения восьмиклассницы-поджигательницы на школу в Красноярске. Всего количество пострадавших увеличилось до шести человек, сообщает SHOT .

По предварительным данным, в школе не работали рамки металлодетектора. Из-за этого девочке удалось пронести внутрь молоток.

На охранном посту работали две пенсионерки. Они не проверяли ребят на предмет запрещенных вещей и пропускали всех без разбора.

По словам детей, напавшая на школу восьмиклассница устроила пожар в классе. Затем она стала бить молотком сверстников, спасающихся от огня.

Всего в результате происшествия пострадали пять детей и учительница. Один из учеников, которого девочка облила бензином и подожгла, получил сильнейшие ожоги. Он находится в тяжелом состоянии.

В среду восьмиклассница пришла в школу Красноярска с бензином и молотком. Она облила горючей смесью одноклассника и подожгла его, а также устроила пожар внутри помещения. Во время происшествия девочка сама пострадала.

По предварительным данным, восьмиклассница конфликтовала со сверстниками — ее травили за лишний вес.

