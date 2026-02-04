«Кого бы из учителей устранить?»: от рук школьницы в Красноярске пострадали четверо

При нападении восьмиклассницы-поджигательницы на школу в Красноярске пострадали четверо детей, а еще она сама, сообщает Baza .

Сильнее всего пострадал мальчик, которого нападавшая обожгла бензином и подожгла. Он получил серьезные ожоги спины, рук, шеи и головы. После инцидента ему оказали первую помощь в школе, а учительница помогла эвакуироваться.

Также ожоги получил еще один ребенок и сама нападавшая. Сейчас они в больнице.

Кроме того, восьмиклассница напала на сверстников с молотком — двое детей госпитализированы с черепно-мозговой травмой.

Как рассказали школьники, незадолго до атаки девочка устроила опрос в чате на тему: «Кого бы из учителей хотелось устранить?» Еще она присылала стикеры «Сжигай заживо».

Девочка пришла в школу с бензином и молотком. Она облила горючей смесью одноклассника и подожгла его, а также устроила пожар в самом помещении. По словам детей, школьница также напала на них с молотком.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.