Жуткие ожоги, кожа висит: появилось фото школьника, которого подожгли в Красноярске

Школьник в Красноярске, на которого напала восьмиклассница, получил сильнейшие ожоги. По словам очевидцев, также пострадали еще несколько детей, сообщает «Осторожно, новости» .

В Сети появились кадры пострадавшего. На фото он показывает спину, которая вся покрыта страшными ожогами. В некоторых местах кожа висит лоскутами.

По словам очевидцев, первую помощь парню оказали сотрудники школы. Затем его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, от огня пострадали еще как минимум трое учеников.

Одноклассники заявили, что напавшая на школу девочка всегда была тихой. По их словам, она сначала зашла в класс с молотком и атаковала сверстников, а затем устроила пожар.

Ранее стало известно о нападении на школу № 153 Красноярска. Восьмиклассница подожгла туалет, после чего облила бензином и подожгла одноклассника. У парня ожоги спины, лица и конечностей 2-3 степени.

