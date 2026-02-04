Жертва буллинга: почему девочка учинила огненную расправу в школе Красноярска

сегодня в 12:50

Устроившую поджог в школе Красноярска девочку травили за лишний вес

Над девочкой, которая в школе Красноярска облила бензином и подожгла двух учеников, а еще двух ударила по голове молотком, издевались из-за лишнего веса, сообщает SHOT .

Подруга нападавшей рассказала, что та сильно переживала из-за собственной полноты. За лишний вес девочку часто обзывали.

Из-за сложившейся ситуации у школьницы не получилось выстроить отношения с большей частью одноклассников. Последние в ответ считали девочку нелюдимой и нефором.

4 февраля девочка напала на школу №153 в Красноярске. Восьмиклассница устроила поджог в туалете. Затем она облила бензином и подожгла одноклассников. Еще двоих ученица избила молотком.

