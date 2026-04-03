Курортный сезон в Анапе откроется уже в мае

Власти Анапы активно готовятся к открытию курортного сезона в мае. Галечные пляжи в городе официально признали безопасными, сообщает «Подъем» .

Замглавы администрации города Олеся Ляшенко рассказала, что галечные пляжи будут работать при условии соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и снятия ограничений на использование акватории Черного моря и пляжных территорий. При этом указанные пляжи уже считаются безопасными.

Она подчеркнула, что сейчас отели Анапы готовятся принимать туристов. Бронирование на предстоящий сезон идет активнее по сравнению с предыдущим годом. Оно уже составляет 15-20%.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что пляжи побережья Анапы собираются открыть к 1 июня. Ликвидация последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе идет по плану.

По его словам, около 90% мазута после разлива убрано, а Роспотребнадзор постановил, что вода уже соответствует санитарным требованиям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.