сегодня в 19:10

Пляжи в Анапе собираются запустить к 1 июня

Пляжи побережья Анапы в Краснодарском крае собираются открыть к 1 июня. Около 90% мазута уже убрали, рассказал «Вестям» вице-премьер России Виталий Савельев, сообщает ТАСС .

Воду уже можно использовать. По мнению Савельева, все пройдет по плану.

Пляжи могут заработать к 1 июня 2026 года. При этом с пляжей Анапы, Крыма и Севастополя убрали, ликвидировали 185 тыс. тонн загрязненного песка, грунта, добавил чиновник.

Роспотребнадзор принял решение о том, что море уже соответствует нынешним санитарным требованиям. Информацию об этом подтверждает и Минприроды, и «наука, заявил вице-премьер РФ.

Разлив мазута в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 года. Произошел разлом корпусов двух нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в период шторма в Керченском проливе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.