Автомобилисты могут приобрести на торгах 113 парковочных мест в Хорошево-Мневниках

Более 110 машино-мест в Хорошево-Мневниках выставили на открытые аукционы. Все они находятся в подземных паркингах жилых комплексов на улице Демьяна Бедного, площадь каждого лота варьируется от 13,3 до 14 кв. м, сообщает пресс-служба департамента конкурентной политики Москвы.

Наличие собственного машино-места позволяет не тратить время на поиск парковки и обеспечивает безопасность личного транспорта. Приобрести место для стоянки жители столицы могут на городских торгах без посредников и с гарантией юридической чистоты сделки.

Прямо сейчас на открытые аукционы выставлено 113 машино-мест в районе Хорошево-Мневники. Парковочные места находятся на улице Демьяна Бедного (дома № 17 и 22).

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 20 мая по 10 июня, а аукционы пройдут с 27 мая по 11 июня на электронной площадке «Росэлторг». Участникам понадобятся регистрация и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

