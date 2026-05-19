Час в телефоне и хватит: как отучить ребенка от гаджетов без истерик

Психолог Нилова: полный запрет телефона для ребенка не работает без альтернативы

Ограничивать использование гаджетов у детей нужно через договоренности, а не запреты, сообщила РИАМО психолог, директор филиала АНО «Радость детства» Ольга Нилова.

«Заранее обговорите с ребенком и установите четкие правила использования гаджета. Ребенок должен быть причастен к этому решению. Можно использовать таймер — песочные часы, электронные устройства или встроенные приложения, которые сигнализируют об окончании времени», — отметила Нилова.

Она порекомендовала вводить зоны и периоды без гаджетов.

«За столом, перед сном и во время семейных мероприятий телефоны использовать не стоит. Можно вводить и отдельные дни без гаджетов, но родители должны соблюдать эти правила вместе с ребенком», — добавила специалист.

Как сокращать время в телефоне

Резко урезать время нельзя — это вызывает протест.

«Если ребенок проводил в телефоне несколько часов, сокращать нужно постепенно — по 5–15 минут в день», — отметила психолог.

Важно заранее предупреждать о завершении времени.

«За 5–10 минут до окончания нужно сказать ребенку, что время подходит к концу — это помогает избежать стресса», — пояснила она.

Чем заменить гаджеты

Полный запрет без альтернатив не работает.

«Если вы забрали у ребенка телефон, обязательно предложите замену — игру, чтение или совместное занятие», — подчеркнула Нилова.

По ее словам, варианты зависят от возраста:

3–6 лет: рисование, лепка, настольные и подвижные игры, помощь на кухне.

7–10 лет: конструкторы, научные наборы, рукоделие, кулинария.

подростки: съемка и монтаж видео, музыка, программирование, проекты с друзьями.

«Главное — это личный пример. Если родители сами постоянно в телефоне, ребенок будет делать так же», — заключила Нилова.

