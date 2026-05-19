Юрист назвал главный риск при покупке жилья с долговых торгов
Сделку по недвижимости на торгах по банкротству могут оспорить кредитор или должник, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.
«Основной риск заключается в том, что торги могут быть оспорены должником или кредиторами. Соответственно, сделка будет признана недействительной, при этом никто не компенсирует вложения по ремонту», — рассказал Костин.
Юрист отметил, что, кроме того, большие риски связаны с предварительным осмотром имущества.
«Зачастую отсутствует доступ в помещение, и невозможно определить объем вложений», — заключил Костин.
