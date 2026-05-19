Багреева: в столице работает более 2,3 млн самозанятых

По состоянию на 1 апреля 2026 года количество налогоплательщиков, применяющих режим налога на профессиональный доход в Москве, превысило 2,34 млн человек. Это составляет 14% от всех самозанятых, зарегистрированных в Российской Федерации, сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она пояснила, что все больше жителей Москвы выбирают самозанятость в качестве эффективного инструмента для саморазвития, профессиональной реализации и старта собственного дела.

«Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от IT-услуг и рекламы до транспортной логистики. В первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 апреля превысило 2,34 млн», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что увеличение числа самозанятых указывает на рост предпринимательской активности населения столицы и помогает повышать конкурентность экономики города.

Режим налога на профессиональный доход пользуется спросом у горожан, которые трудятся самостоятельно и не привлекают наемных работников. К его плюсам относят несложную процедуру регистрации, автоматическую передачу данных о полученных доходах, а также отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и применять кассовую технику.

Среди тех самозанятых, кто указал свои направления деятельности при постановке на учет, наиболее частыми являются: сдача жилья в аренду, реклама и маркетинг, пассажирские и грузовые перевозки, а также доставка.

За период с января по март 2026 года московские плательщики налога на профессиональный доход выписали покупателям 58,2 млн чеков. Средняя сумма одного чека к концу марта составила 2857 рублей.

В первом квартале 2026 года самозанятые направили в бюджет Москвы более 5 млрд рублей — это почти на 6% больше, чем за аналогичные три месяца 2025-го. А за все время действия этого налогового спецрежима в столичную казну поступило около 65 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Город помогает тем, кто стремится развиваться в карьере, в том числе выбирая предпринимательский путь. В центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего», расположенном на улице Щепкина (д. 38, стр. 1), можно за максимальный срок в три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий в разных отраслях экономики.

Осенью прошлого года у центра появилась собственная площадка для практического обучения в районе Печатники (Волгоградский проспект, д. 42, к. 8). По окончании обучения карьерные консультанты помогают выпускникам трудоустроиться в крупные компании города или открыть свое дело в новой сфере.

Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке (д. 48) действует комплексная система поддержки предпринимателей: здесь помогают оценить собственный потенциал, разобраться в тонкостях открытия и ведения бизнеса, составить бизнес-план, зарегистрироваться в качестве самозанятого, а также найти первых клиентов.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.