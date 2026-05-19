Выброс дофамина: почему человеку нравится срывать сирень, а не покупать

Срывание сирени — это не банальное желание сэкономить, а сложный бессознательный акт. Прежде всего, в этом жесте пробуждается архетип добытчика. Об этом РИАМО сообщил психолог Андрей Любимов.

«Человек получает мощный выброс дофамина от самостоятельного присвоения природного ресурса, чего полностью лишена стерильная финансовая транзакция в цветочном магазине», — сказал психолог.

Здесь также кроется потребность в легкой, почти безопасной трансгрессии. Надломить чужую или городскую ветку — значит совершить микробунт, временно вырваться из жестких рамок социального контроля. Это дает короткое, но пьянящее чувство свободы и всемогущества.

Огромную роль играют и эмоциональные якоря. Сирень прочно ассоциируется с детством, весной и витальностью. Ребенок не покупает радость, он берет ее руками.

«Оплаченный букет на кассе кажется искусственным, лишенным первобытной романтики. Сорванная ветка воспринимается психикой как подлинный, искренний трофей. Через этот импульсивный акт современный человек возвращает себе утраченную спонтанность и чувствует себя по-настоящему живым», — добавил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.