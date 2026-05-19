сегодня в 09:54

Ликвидирован шестой летевший на Москву БПЛА ВСУ

Силы ПВО ликвидировали еще один летевший на Москву украинский беспилотник. Его обломки упали, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб.

Беспилотник стал шестым летевшим на Москву БПЛА, который сбили 19 мая. Первый уничтожили в 02:26, второй — в 02:42, третий — в 05:28.

Четвертый беспилотник ВСУ уничтожили в 05:55. Пятый сбили в 08:39.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.