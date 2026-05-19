Ефимов: на торги выставили право на КРТ на юго-западе Москвы и в ТиНАО

Власти столицы объявили аукционы на право комплексного освоения нескольких территорий - свободного участка возле МКАД в районе Тёплый Стан, а также двух площадок около деревни Крекшино в районе Внуково Новомосковского административного округа. Участвовать в торгах разрешено как московским, так и региональным компаниям, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице начался прием заявок для участия в торгах на право реализации двух проектов комплексного развития территорий. Один из них предусматривает редевелопмент незастроенной территории площадью 4,74 га вблизи 41-го километра МКАД. Участок отведен под строительство современного квартала с жильем и инфраструктурой, где общая площадь недвижимости превысит 151 тыс. кв. м. Второй аукцион объявлен на право КРТ двух участков нежилой застройки суммарной площадью около 64 га у деревни Крекшино», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что будущему инвестору будет необходимо построить там более 628 тыс. кв. м недвижимости разного назначения – научно-производственных и общественно-деловых объектов, а также жилья.

Площадка вблизи МКАД расположена на улице Генерала Тюленева и может похвастаться удобной транспортной развязкой: неподалёку находятся станции «Тютчевская» и «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии метро, а также станция «Тёплый Стан» Калужско-Рижской линии. Поскольку территория полностью свободна от застроек, инвестору не придётся тратить средства и усилия на снос объектов — участок готов к старту строительных работ сразу после оформления прав. Стартовая цена этого лота — 3,53 млрд рублей.

Участки у деревни Крекшино находятся неподалёку от станций Санино и Крекшино четвёртого Московского центрального диаметра. Начальная цена второго лота установлена в размере 5,37 млрд рублей.

В Департаменте градостроительной политики столицы уточнили: в Тёплом Стане победитель торгов сможет возвести около 105,3 тыс. кв. м жилых новостроек, а также многофункциональный комплекс площадью примерно 46 тыс. кв. м. В этом комплексе разместят многоуровневый перехватывающий паркинг на 600 машино-мест и торговые помещения. Что касается площадки у деревни Крекшино, то инвестору предстоит дополнительно к жилью построить образовательный центр со школой и детским садом (общей вместимостью 1550 мест), отдельный детский сад на 350 воспитанников и спортивный комплекс с гостиницей. Кроме того, на этой территории можно будет создать технопарк. Суммарный метраж нежилых объектов здесь превысит 230 тыс. кв. м.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что подать заявки на участие в аукционах по проектам КРТ в Тёплом Стане и Внукове разрешено до 19 июня, а открытые торги пройдут 29 июня. Аукционы организуют на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуется регистрация и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков создаются комфортные городские пространства, которые естественно вписываются в общегородскую структуру. Сегодня в Москве на разных этапах разработки и реализации находится свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Всю необходимую информацию о выставляемой на торги недвижимости можно найти на Инвестпортале Москвы. Документацию по лотам также изучают в разделе «Торги Москвы».