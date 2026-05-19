Опаснее комара: биолог объяснил повышенное количество кровососущих мошек

09:30

Биолог Сай: укус кровососущей мошки во много раз опаснее комара

Вспышка численности гнуса в этом сезоне имеет четкое экологическое обоснование. Аномально снежные зимы и масштабные весенние паводки создали идеальные условия для размножения семейства Simuliidae. Об этом РИАМО сообщил биолог Григорий Сай.

Личинки мошек развиваются исключительно в проточной, богатой кислородом воде, и обилие полноводных ручьев привело к колоссальному выживанию потомства.

«Климатический сдвиг в сторону теплых и влажных периодов действительно удлиняет их сезон: температурные окна расширяются, позволяя насекомым давать несколько генераций за лето и продвигаться дальше на север», — объяснил эксперт.

С биологической точки зрения укус мошки кардинально отличается от комариного и объективно опаснее. Комар аккуратно прокалывает кожу, тогда как мошка буквально выгрызает кусочек эпидермиса своими челюстями-мандибулами. В ранку она впрыскивает слюну с мощным гемолитическим ядом и анестетиком.

«Эта слюна вызывает симулидотоксикоз — тяжелую аллергическую реакцию с обширным отеком и нестерпимым зудом, а открытая микротравма становится идеальными воротами для вторичных бактериальных инфекций», — добавил биолог.

