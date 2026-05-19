Переговорный процесс между Москвой и Киевом по урегулированию вооруженного конфликта зашел в тупик из-за позиции украинского президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришел генинспектор Пентагона, подготовивший официальный доклад для конгресса Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

В документе подчеркивается, что Зеленский продолжает неизменно настаивать на том, что страна не пойдет на территориальные уступки в пользу Российской Федерации. Данный фактор наряду со сложными и нерешенными вопросами о будущих гарантиях безопасности стал ключевым препятствием для возобновления дипломатических контактов на высшем уровне.

Американские военные аналитики зафиксировали ухудшение положения украинских войск на поле боя. ВСУ испытывают нехватку личного состава, а также регулярно сталкиваются с масштабными перебоями в поставках западного вооружения и боевой техники. В это же время Российская Федерация сохраняет за собой стратегическое и операционное превосходство в зоне боевых действий.

Киев столкнулся с резким сокращением численности мужчин призывного возраста и серьезными трудностями при организации качественной подготовки новобранцев. На фоне этих факторов сохраняющаяся тотальная зависимость украинской стороны от материально-технической помощи западных партнеров создает для российских войск преимущество на фронте.

