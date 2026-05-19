Силы ПВО ликвидировали 315 беспилотников над 19 регионами России

За ночь силы ПВО перехватили и ликвидировали 315 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Украинские БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, Курской, Орловской, Новгородской, Рязанской, Псковской областями. Также беспилотники ликвидировали над Ростовской, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Тверской, Ярославской областями.

Еще БПЛА ВСУ сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, украинские беспилотники ликвидировали над Азовским морем.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что под утро ВСУ пытались атаковать регион с помощью БПЛА. Большинство беспилотников удалось ликвидировать, однако произошло попадание в промышленный объект и начался пожар.

