Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву открыли после атаки дронов

Под утро ВСУ попытались ударить по Ярославской области беспилотниками. Большинство БПЛА удалось ликвидировать, но было попадание в промобъект, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Начался пожар. Его тушат сотрудники служб. Никто не пострадал. В Ярославле убрали перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение на выезде из Ярославля по направлению к Москве уже восстановили. В регионе действует режим «Беспилотной опасности». ВС РФ и силовые ведомства защищают регион.