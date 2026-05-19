Реконструкция Нового Арбата: что станет с кинотеатром «Октябрь»?

Столичный Новый Арбат нужно аккуратно и плавно реконструировать, хотя тут и сложился некоторый ансамбль в ходе 1962-1970 годов. Историк архитектуры, основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов прокомментировал РИАМО недавние слухи о масштабной перестройке кинотеатра «Октябрь» с надстройкой офисных помещений. Он отметил, что на улице есть и сталинские, и дореволюционные дома — все это как-то должно жить и развиваться.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о готовящейся реконструкции кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Якобы его ждет глобальная перестройка — над зданием намерены надстроить офисы. Позднее столичные власти пояснили, что документация на реконструкцию кинотеатра не выдавалась.

«Но, мне кажется, надо искать именно компромиссные грамотные походы. Скажем, кинотеатр „Октябрь“ не носит охранного статуса. У нас вообще, особенно после 1 июля 2025 года, когда выявленные памятники вылетели из списка, в Москве осталось только 2-3 здания модернистской эпохи с охранным статусом. Но одно из них сейчас реконструируется — „Монреальский“ павильон (на ВДНХ — ред.). И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы здание кинотеатра „Октябрь“ было признано памятником, потому что, безусловно, это выдающее здание, это очень эффектная архитектура неомодернизма, это потрясающая мозаика Васнецова и Эльконина», — заявил Багаутдинов.

Там за последние годы были проведены уже достаточно существенные переделки. Эксперт считает, что поэтому его памятником, скорее всего, не признают, но стоит признать его общественную ценность.

«И все-таки, если мы можем что-то делать, например, с „книжками“, со стилобатом, с башнями на другой стороне, то такие общественные здания, как „Дом книги“ и кинотеатр „Октябрь“, должны сохраняться в целостности. Да, возможна реконструкция, пожалуйста, но ее надо осуществлять в соответствии с духом изначального проекта, делать элегантные, нейтральные решения, не изменяющие композиции здания», — подчеркнул историк архитектуры.

Он привел в пример реконструкцию главного туристского комплекса в Суздале. Это тоже модернистское здание, примерно того же года постройки. Но там ничего не надстраивали, не пристраивали, просто сделали аккуратную реконструкцию внутри. При этом весь модернистский дух там сохранился. Хотелось бы, чтобы то же самое было сделано с «Октябрем».

