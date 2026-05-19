Мощный удар ВКС РФ: под Днепром ликвидирована часть элиты СБУ «Альфа»
Часть подразделения операторов БПЛА Службы безопасности Украины «Альфа» была ликвидирована атаками ФАБ в Шевченковском Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых ведомствах РФ.
Во время атаки применялись управляемые боеприпасы.
Некоторые украинские боевики, которые были атакованы, погибли сразу. Остальные скончались через некоторое время, поскольку помощь не пришла.
Утром 18 мая в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Они были слышны в Днепре, Каменском, Самаровском и Синельниковском районах. Произошел пожар на складе пиротехники.
