Инвестиции РФ в гособлигации США в марте снизились до 25 млн долларов

Принадлежащий РФ портфель гособлигаций Соединенных Штатов в марте снизился до 25 млн долларов. Месяцем до этого он находился на уровне 26 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Сейчас портфель РФ включает 22 млн долларов в долгосрочных бумагах. Еще 3 млн — в краткосрочных.

На конец февраля объем инвестиций был на уровне 23 млн и 3 млн соответственно.

На первом месте в тройке наиболее крупных держателей американского долга находится Япония. Ее инвестиции за месяц упали с 1,24 трлн до 1,2 трлн долларов.

На втором месте оказалась Великобритания. Она инвестировала в США 926,9 млрд долларов.

Третью позицию занял Китай. Он вложил в гособлигации США 652,3 млрд долларов.

