Врач дала советы, как правильно выбирать солнцезащитный крем

Для эффективной защиты кожи следует выбирать солнцезащитный крем с широким спектром защиты от лучей UVA и UVB, сообщила РИАМО врач Дарья Елисеева.

«Лучи А проникают глубоко в дерму, вызывая клеточные мутации, фотостарение и меланому, а лучи В отвечают за поверхностные ожоги. На упаковке обязательно должна присутствовать маркировка Broad Spectrum или значок UVA в кружке. Индекс SPF выбирайте не ниже 30 для города и строго 50+ для пляжа или светлой кожи», — объяснила врач.

По ее словам, также важно внимательно оценивать состав. Физические фильтры — оксид цинка и диоксид титана — работают как щит, физически отражая излучение. Они не впитываются в кровоток, гипоаллергенны и показаны детям, беременным и пациентам с дерматозами.

Химические фильтры поглощают ультрафиолет, переводя его в тепло. Они ложатся без белых следов, но могут раздражать реактивную кожу. Пациентам с акне следует искать эмульсии с пометкой «некомедогенно».

Главное медицинское правило — адекватная дозировка. Для реальной защиты требуется нанести около половины чайной ложки средства на лицо и шею, обновляя барьер каждые два часа нахождения на солнце, заключила Елисеева.

