«Ты всегда все портишь»: какие паттерны и фразы разрушают отношения
Критика, оборона, игнорирование и презрение — четыре паттерна, которые чаще всего разрушают отношения. При этом самым опасным из них считается презрение, рассказала РИАМО психотерапевт, телесный терапевт Елена Диринько.
«Первый паттерн, разрушающий отношения — это критика: не жалоба на конкретный поступок, а атака на личность. Второй — оборона, когда человек не слышит проблему и начинает оправдываться или перекладывать вину. Третий — игнорирование, когда партнер уходит в молчание и отказывается разговаривать», — сказала Диринько.
Она подчеркнула, что наиболее опасным является презрение.
«Презрение показывает потерю уважения и потерю доверия. Если в отношениях часто появляется именно презрение, это самый тревожный сигнал», — пояснила специалист.
По словам психотерапевта, одними из самых разрушительных являются фразы с абсолютными значениями.
«Фразы вроде „ты всегда“ или „ты никогда“ звучат как обвинения в адрес личности, а не как разговор о конкретной ситуации», — рассказала эксперт.
К таким выражениям относятся:
— «ты всегда все портишь»;
— «ты никогда меня не поддерживаешь»;
— «с тобой бесполезно разговаривать»;
— «ты опять все испортил».
Она добавила, что подобные формулировки разрушают доверие, поскольку человек перестает чувствовать, что его воспринимают объективно.
«Отношения чаще всего разрушаются не из-за больших трагедий, а из-за маленьких вещей: не поблагодарили, не извинились, не спросили, как ты, не обняли, не заметили, что человеку тяжело», — пояснила Диринько.
