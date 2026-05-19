Эксперт Мазараки: Развитие транспортной инфраструктуры формирует мощный инвестпотенциал

Развитие транспортной инфраструктуры помогает решать главные проблемы крупных городов — пробки, нехватку парковок и ухудшение экологии. Москва и область совместно создают мощную транспортную сеть для всей московской агломерации, считает глава группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«Комплексный подход к развитию дорожных сетей и маршрутов общественного транспорта формирует мощный инвестиционный потенциал для прилегающих территорий. Грамотное расширение транспортных возможностей обеспечивает условия для строительства качественной недвижимости и, в целом, позитивно сказывается на комфортности современной городской среды», — отметил Мазараки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство последнего участка МСД завершится в 2026 году. Трасса соединяет вылетные шоссе и позволяет пересечь столицу с севера на юг за 40 минут.

В Московской области завершаются работы по запуску Южно-Лыткаринской автодороги. По словам губернатора Андрея Воробьева, южный дублер МКАД (45 км) по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют ввести в 2026 году.