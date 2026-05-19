Обед в одиночку или с коллегами: опрос показал, как россияне проводят перерыв

Сервис «Авито Работа» провел опрос среди более чем 8 тысяч работающих россиян. Выяснилось, что обеденный перерыв для большинства сотрудников — это не просто время для еды. Многие используют его, чтобы отвлечься от рабочих задач и сменить обстановку. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

Согласно результатам, 43% опрошенных считают главной ценностью обеда возможность восстановить силы и перезагрузиться в середине дня. Еще 30% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться. Для 20% респондентов обед — это возможность побыть наедине с собой и переключиться от общения с коллегами.

Неформальное общение

Для 18% участников опроса обед важен для укрепления связей в коллективе. Еще 15% за едой в неформальной обстановке обсуждают рабочие новости. Столько же человек (15%) решают личные дела во время перерыва. Кроме того, 9% отметили, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами. Для 7% перерыв становится способом быстрее адаптироваться в новой команде и познакомиться с коллегами. По 5% россиян считают, что совместные обеды укрепляют чувство принадлежности к компании и корпоративной культуре, а также помогают выстраивать коммуникацию с руководителями и смежными отделами.

Выбор мужчин и женщин

Комментируя результаты исследования, директор по развитию Роман Губанов обратил внимание на гендерные различия. Женщины чаще воспринимают обеденный перерыв как возможность восстановить эмоциональный и физический ресурс: о перезагрузке говорили 46% женщин против 40% мужчин. Кроме того, женщины чаще используют это время для прогулки и смены обстановки — 33% против 27% у мужчин. При этом мужчины в среднем проводят за обедом немного больше времени — около 34 минут против 30 минут у женщин.

Обед остается важной частью неформального общения в коллективе. Четверо из десяти работающих россиян (40%) чаще всего обедают с коллегами из своей команды. Около трети (34%) предпочитают есть в одиночку. 7% респондентов объединяются за обедом с сотрудниками из других отделов, 3% — с партнерами и клиентами, 2% — с руководителем. Чаще всего с коллегами из своей команды обедают строители и ремонтники (59%), работники промышленности (58%), а также младший и старший медицинский персонал (54%). В одиночку же чаще всего обедают фрилансеры (53%), водители и курьеры (53%), а также специалисты службы поддержки (50%).

При этом компенсация питания остается востребованным элементом корпоративного пакета. Для 34% работающих россиян оптимальной была бы фиксированная компенсация обедов в размере до 500 рублей в день. Еще 25% считают комфортной сумму от 501 до 999 рублей ежедневно.

