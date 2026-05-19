Цены на саженцы малины и ежевики выросли из-за дорогой логистики и сезона

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова сообщила РИАМО, что подорожание ряда культур для посадки связано с сезонностью и логистикой.

Ранее в СМИ разошлась информация, что с начала летнего сезона 2026 года очень сильно подорожали семена и саженцы малины, ежевики и миндаля.

Самойлова отметила, что самые предусмотрительные садоводы начинают приобретать все необходимое зимой. В преддверии дачного сезона, уже традиционно, цены на все с этим связанное взлетают.

«Продавцы прекрасно знают, что активнее всего садоводы покупают в мае – первой половине июня. Так как это самое благоприятное время для посадок. В июле идет упор на более многолетние цветы. А на саженцы плодовых, деревьев и кустарники обычно всплеск – август сентябрь», — сказала Самойлова.

По словам эксперта, второй фактор, который необходимо учитывать, — саженцы в основном привозные. Их везут через Казахстан, в связи с чем их цена многократно увеличивается.

